Importspieler bleiben bei Eishockeychamp Salzburg

Die Importspieler Chay Genoway, Tyler Lewington, Dennis Robertson und Ryan Murphy werden auch kommende Saison für Eishockeyliga-Meister Salzburg am Eis stehen. Wie der dreifache Champion gestern bekanntgab, verlängerte das Quartett ihre Verträge. Während Genoway, Lewington und Robertson bereits in ihre dritte Spielzeit gehen, ist es für Murphy erst die zweite. Alle vier sind Siegertypen und kennen in Salzburg nichts als den Meistertitel.