Salzburger bei Übersetzern unter den Besten

Österreichs beste Latein- und Griechisch-Schüler übersetzten in den vergangenen Tagen in Salzburg um die Wette. Die Bundesolympiade der Siebt- und Achtklässler stand am Programm. In beiden alten Sprachen galt es in mehreren Textformen die besten Übersetzungskünste an den Tag zu legen. Ganz vorne dabei waren Salzburgs Schüler.