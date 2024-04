Kuchl-Connection brachte Kunst nach Leipzig

Nettes Zuckerl für Interessenten: Per Gewinnspiel auf seinem Instagram-Kanal „_bachi.21“ gibt’s ein signiertes Trikot von Seiwald und Simons sowie Poster, Prints und Autogrammkarten zu gewinnen. Sportlich lief für seinen Klub Kuchl übrigens auch alles glatt: Der Leader bezwang am Sonntag Thalgau mit 4:1, bleibt neun Punkte vor Seekirchen auf Titelkurs. „Verdient, auch in der Höhe“, fand Coach Hofer.