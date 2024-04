Zell hat sich als perfekter Standort verkauft

„Die Stimmung war unglaublich. Die Fans haben uns den letzten Push gegeben“, strahlte Ian Scherzer nach dem 2:1-Shootout-Sieg gegen Deutschland in Zell am See. Der Jungspund, der sich beim Team ins Rampenlicht spielte, nächste Saison sein Glück in Nordamerika versuchen wird, streute der ganzen Region Rosen: „Wir sind überall sehr gut aufgenommen worden, es war ein super Service.“