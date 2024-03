Ein Museum für eine Lungauer Legende

Er war schon zu Lebzeiten Kult: Valentin „Voitl“ Pfeifenberger, jahrzehntelang Pfarrer von Thomatal. Beinahe jeder Lungauer im Erwachsenenalter kann eine Geschichte über ihn erzählen. Als Geistlicher, Schützenkurat oder Mitglied der Vereinigten von Tamsweg war immer unter den Leuten. Als „Bischof vom Lungau“ feierte Pfeifenberger am Palmsonntag sein Hochamt. Der alljährliche Ritt am lebendigen Palmesel wurde in seiner Heimatpfarre gar als Statue verewigt. 20 Jahre nach seinem Tod eröffnet in Thomatal jetzt das „Valentinum“ – sein eigenes Museum.