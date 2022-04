Ein Ausstellungshaus für den „Bischof vom Lungau“

Vor 18 Jahren bestieg Valentin „Voitl“ Pfeifenberger zum letzten Mal am Palmsonntag seinen Esel und ritt damit durch Thomatal. Diesem Spektakel wohnten Jahr für Jahr tausende Menschen bei. 48 Jahre lang war Pfeifenberger Pfarrer der Gemeinde. In dieser Zeit setzte er viel daran, alte Traditionen wie den Georgiritt, das Prangstangen oder das Sauhaxnopfer zu bewahren. Sein Wirken verschaffte Pfeifenberger schon zu Lebzeiten den Beinamen „Bischof vom Lungau“. Von der Amtskirche kritisch beäugt, avancierte Pfeifenberger zum Volkspfarrer, der sich durch seine herzliche Art einen ewigen Platz im Herzen der Lungauer sicherte. An „Voitls“ Begräbnis nahmen rund tausend Menschen teil. Auch heute erinnert sich der Lungau noch gerne und lebhaft an seinen „Bischof“.