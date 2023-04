„Er ist mit dem Esel sogar in die Kirche geritten“

Bis ins hohe Alter, der Pfarrer starb als 89-Jähriger in Tamsweg, nahm er Jahr für Jahr an der Palmsonntagsprozession teil. „Nach der Palmweihe beim Dorfeingang ritt der Pfarrer auf einem lebendigen Esel in die Kirche ein. Manchmal sogar bis nach vorne zum Altar“, erinnert sich König. „Da war immer sehr viel los. Weil Pfarrer Pfeifenberger war ja über die Grenzen hinweg bekannt.“