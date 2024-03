Ärztezentrum scheitert zweimal an der Raumordnung

Während in Linz ein neues Rezept für ein Primärversorungszentrum im Süden der Stadt gefunden wurde und der Start im Juli 2025 erfolgen soll, rückte in Bad Ischl ein neues PVZ in weite Ferne. Und das obwohl die Stadtpolitik einig ist, ein Mediziner-Team bereit steht und die Finanzierung gesichert ist.