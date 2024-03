Forderung nach Versiegelungsstopp in Städten

Potenzial ist da

Potenzial für Anpassungen gibt es auch im Ländle: In Vorarlbergs Städten mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt der Verkehrsanteil an der versiegelten Fläche zwischen 25 Prozent in Hard und jeweils 33 Prozent in Bludenz und Hohenems. In Bregenz liegt dieser Wert bei 31 Prozent. Weitere Hitzemultiplikatoren sind die Autos selbst, die auf Straßen oder Parkplätzen abgestellt werden, denn auch diese heizen sich auf und feuern die Erwärmung der Umgebung noch weiter an.