Alkolenker baute nach Lokalbesuch mehrere Unfälle

Gleich mehrere Menschen in Lebensgefahr gebracht hat ein Alkolenker in Klagenfurt. Donnerstagabend lenkte der Mann sein Fahrzeug vom Parkplatz eines Lokals auf die Siebenhügelstraße. Da übersah er fast eine 35-jährige Lenkerin. Vor einer Kreuzung stoppte er abrupt, sodass es mit dem Pkw der 35-Jährigen zu einem Auffahrunfall gekommen war. Ohne anzuhalten, setzte der Lenker seine Fahrt fort und schon passierte der nächste Unfall. In der Troyerstraße touchierte er den Pkw einer 18-Jährigen und nur wenige Minuten später das Auto einer 26-Jährigen.