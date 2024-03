Wo verstecken sich bloß die Brandstifter?

Wellige weiß-graue Haare, Vollbart, etwa 55 Jahre alt: Die erste Beschreibung des Täters war schon recht präzise. Der noch Unbekannte soll in Linz-Auwiesen zwei Müllinseln angezündet und die dazugehörige Wohnanlage damit in Angst versetzt haben. Bereits am 18. Februar brannte in derselben Straße ein Müllcontainer. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang aus, die Suche nach dem Zündler läuft auf Hochtouren.