„Hier scheißen sich selbst gestandene Abfahrer an“

In der Quali bereits im Spitzenfeld

Würden die Quali-Resultate zählen, wäre der Kästle-Pilot mit 670 Punkten ganz vorne dabei. Zum Vergleich: Der im Weltcup führende Schweizer Alex Fiva hält vor den zwei letzten Saisonrennen in Idre bei 628 Zählern. „Das Gute ist, dass ich in dieser Saison trotz fehlendem Rennglück nie in eine Negativspirale gekommen bin und langsamer wurde“, erklärt Graf. „Andere wären froh, wenn sie – wie ich – in der zweiten Weltcupsaison so weit vorne mitfahren können. Es ist für mich immer noch ein Lernprozess. Vielleicht kann ich dann ja im dritten Jahr so richtig angreifen.“