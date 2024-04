Nur ein Sieg hilft den Lustenauern heute weiter

Optionen für neue Saison

Fix ist mittlerweile, dass Darijo Grujcic (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Leo Mikic (Außenbandverletzung im Knie) in dieser Saison kein Spiel mehr bestreiten können. Die Verletzungen sind jedoch nicht so schwer, dass sie sich über Monate hinziehen werden. Beide Spieler sind durchaus eine Option für die kommende Saison – egal in welcher Liga Lustenau dann spielt. Allerdings laufen ihre Verträge im Juni aus.