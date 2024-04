Zadra führt die Grünen in die Landtagswahl

Überaus kämpferische Töne gab es am Samstagvormittag im Bregenzer Festspielhaus anlässlich der Landesversammlung der Vorarlberger Grünen zu hören. Allen voran von Gesundheitsminister Johannes Rauch, der in eindringlichen Worten vor einem Rechtsruck bei den kommenden Wahlen warnte. Von rechten Parteien ginge eine „existenzielle Bedrohung für Europa und unseren Sozialstaat“ aus. Er wisse aus eigener Erfahrung, was ein Rechtsruck bedeute, so der Minister und schob ein Beispiel aus seiner tagtäglichen Arbeit nach: „Meine Amtskollegen in Schweden und Finnland waren immer verlässliche Partner, das ist jetzt komplett weg.“ Auch in Österreich würden rechte Einflüsse bereits den Sozialstaat zersetzen, etwa in Nieder- und Oberösterreich, wo ja bekanntlich die FPÖ mitregiert. „Dabei bin ich der tiefen Überzeugung, dass nur ein sozialer Staat demokratisch bleibt“, betonte Rauch und gab den Parteimitgliedern auch gleich das Motto für die Landtagswahl mit auf den Weg: „Vorarlberg ist das letzte Bundesland mit grüner Regierungsbeteiligung, das gilt es zu verteidigen!“