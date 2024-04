Busfahrer soll sich an Bub vergangen haben

Für Giesinger steht Aussage gegen Aussage. Der Grund: „Als der Bub wieder zurück im Kinderdorf war, erzählte er nichts von einem sexuellen Übergriff.“ Warum also erst so spät die Anzeige? Giesinger übt in diesem Zusammenhang Kritik an der Fragetechnik der Betreuer und hält fest: „Bei Angaben von minderjährigen Opfern kommt es durch Suggestionsfragen oft zu massiven Beeinflussungen.“ So seien im Zuge der Befragungen auch die Angaben des Buben unterschiedlich ausgefallen.