Was war das für ein Kraftakt des FC Dornbirn

Und den Siegtreffer musste die Mannschaft von Coach Eric Orie schlussendlich nicht einmal selbst machen. Denn einen 70-Meter-Ball aus der Dornbirner Abwehr in den Sturm-Strafraum köpfte Verteidiger Mustafic sehenswert über seinen Goalie Bignetti ins eigene Tor. Die Messestädter bejubelten den Treffer aber natürlich trotzdem wie ihren eigenen und spielten die drei Punkte dann souverän heim. „Das ist echt kaum zu glauben, ich wäre fast umgekippt an der Seitenlinie“, konnte es Coach Orie nach Spielende kaum fassen, „gewaltig, was unsere Jungs im Moment imstande sind zu leisten!“