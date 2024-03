Welt produziert Jahr für Jahr mehr Elektroschrott

„Massive Schieflage“

„Wir haben es mit einer ganz massiven Schieflage zu tun“, sagte Rüdiger Kühr, einer der Autoren, der Deutschen Presse-Agentur. „Das liegt maßgeblich daran, dass es in vielen Teilen der Welt weder entsprechende Gesetzgebung noch Infrastruktur für Sammlung und Recycling gibt. So kommen die Materialien nicht in den eigentlichen Recycling-Prozess.“ Zugleich gebe es in vielen Regionen einen enormen Zuwachs an elektronischen Geräten. Es komme viel mehr auf den Markt als derzeit gesammelt und recycelt werden könne.