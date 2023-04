„Windows 11 erklärt Rechner zu Elektroschrott“

Mit seinen verschärften Mindestanfor­derungen für Windows 11 an die Hardware möchte Microsoft langfristig die Gerätesicherheit stärken und das Unterschieben von Malware erschweren. Darum, so Microsoft, sind Geräte mit älteren Intel-Prozessoren der Baureihen Core i-7000 sowie AMD-Prozessoren, die bis 2017 auf den Markt kamen, vom Umstieg ausgeschlossen. Experten befürchten in diesem Zusammenhang eine regelrechte Schrottlawine.