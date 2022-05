Amazon macht eigene Cloud Cam zu Elektroschrott

Wie AFTVnews.com unter Berufung auf eine E-Mail von Amazon an betroffene Kunden berichtet, stellt der Online-Händler mit 2. Dezember den Betrieb seiner Cloud Cam ein. Kunden seien dann nicht mehr in der Lage, das Gerät oder die dazugehörigen Apps zu verwenden, heißt es in dem Schreiben. Da die Überwachungskamera keinen internen Speicher hat, wird sie ohne die serverseitige Unterstützung von Amazon unbrauchbar. Die bis dato ausschließlich online gespeicherten und abrufbaren Videos der Kunden werden gelöscht.