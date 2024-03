Nächste Hiobsbotschaft für steirische Skicrosserin

Einen schweren Rückschlag hat nämlich Tatjana Meklau erlitten, die zuletzt drei Europacup-Siege in Folge gefeiert hat. Die Steirerin kam am Mittwoch im Training für das erste von zwei Rennen im Rahmen des Europacup-Finales auf der Reiteralm zu Sturz und zog sich dabei einen Kreuzbandriss im linken Knie sowie einen Bruch des linken Sprunggelenks zu. Meklau, die nach einem im Februar 2021 erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch in der laufenden Saison gerade erst wieder zu alter Stärke zurückgefunden hatte, wird am Donnerstag in Radstadt operiert.