So feierten die Sturm-Spieler ihren Cup-Sieg

Um Punkt 19.29 Uhr stemmte Kapitän Stefan Hierländer den Cup-Pokal in den Maiabend, brachen alle Dämme, tanzte auch der rekonvaleszente Manprit Sarkaria ausgelassen am Rasen. Doch die große Party blieb danach aus. Die soll in drei Wochen steigen, mit Pokal und dem Meisterteller. Dem ersten Double seit 25 Jahren!