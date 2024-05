„Desaströs“! Bulls müssen Weichen neu stellen

Neuer spanischer Trainer-Kapazunder, dazu mit Urald King den MVP der letzten Saison dazu an Bord geholt – und mit OCS Capital vor dem Saisonstart einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Die Kapfenberg Bulls planten groß für die Superliga-Saison, wollten so schnell wie möglich wieder an ruhmreiche Titeljahre anschließen.