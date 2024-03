Ein Ort, um die Zeit aus den Augen zu verlieren

ZAHLREICHE MUSEEN

Graz ist nicht nur Welterbe-Stadt, sondern auch City des Designs und Genusshauptstadt. Die Museen sind vielfältig, allen voran das Universalmuseum Joanneum (4 Millionen Objekte in 500 Räumen an 13 Standorten und der gesamten Steiermark) und auch das Kunsthaus Graz, das am 27. 9. 2003 im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres seine Türen öffnete und zeitgenössischer Kunst ein Zuhause bietet. Es wirkt auch jetzt noch futuristisch und wurde von seinen englischen Architekten Fournier und Cook als „friendly alien“ bezeichnet. Noch etwas ist von der Kulturhauptstadt erhalten geblieben und so etwas wie ein neues, weiteres Wahrzeichen der Stadt geworden: die Murinsel!