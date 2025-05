Steirische Jugend greift immer seltener zu Alkohol

Fitnessstudio statt Disco, Morgensport statt Kater – der üble Trend des jugendlichen „Komasaufens“ ebbt ab! Das bestätigen mittlerweile auch die Zahlen der ESPAD-Studie (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs), die alle vier Jahre Schüler zwischen 14 und 17 Jahren zu ihrem Alkohol- und Drogenkonsum befragt.