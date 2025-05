Trauminseln in Thailand bis Oktober gesperrt

Bis zum 14. Oktober soll die Natur rund um die traumhaften Similan Islands und Surin Islands in der Andamanensee eine Ruhepause bekommen, um sich vom Touristenandrang zu erholen, teilte die Regierung in Bangkok mit. Die Maßnahme dient auch dem Schutz von Urlauberinnen und Urlaubern in der gerade gestarteten Regenzeit, wenn das Meer oft aufgewühlt ist.