Trotz Treueschwüren: Rumoren um Jobs bei KTM

Was heißt das für KTM? Während des ersten Produktionsstillstands in Mattighofen von Mitte Dezember 2024 bis Mitte März 2025 war in den Partner-Werken in Asien weiterproduziert worden. Gottfried Neumeister, Vorstandschef der Pierer Mobility AG und der KTM AG, hatte schon bei der außerordentlichen Hauptversammlung der Pierer Mobility AG im Jänner verraten, dass genau diese Werke bei einem steigenden Bedarf aushelfen könnten. In Mattighofen ist für 2025 und 2026 nur ein Ein-Schicht-Betrieb geplant. Seit Ende April steht die Motorradmontage im Innviertel wieder komplett still.