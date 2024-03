2. Die beklagte Partei Krone Multimedia GmbH & Co KG verpflichtet sich, Punkt 1. und 2. dieses Vergleichs binnen 14 Tagen ab Rechtswirksamkeit des Vergleichs auf eigene Kosten auf der Website www.krone.at in der Rubrik „Österreich“ zu veröffentlichen, und zwar in folgender Form: In der Größe von zumindest einer halben Seite in der für redaktionelle Meldungen üblichen Schriftart und Fließtext in Schriftgröße 12, mit fett gedruckter Überschrift „GERICHTLICHER VERGLEICH“ in Schriftgröße 16, mit fettgedruckter Bezeichnung der Parteien und deren Rechtsvertreter, unter Nennung des Gerichtes, der Geschäftszahl und des Vergleichsdatums und für die ununterbrochene Dauer von 30 Tagen, wobei die Veröffentlichung in der dort für redaktionelle Meldungen üblichen Weise und für die dort für redaktionelle Meldungen übliche Dauer auf der Startseite der Website www.krone.at angekündigt wird.