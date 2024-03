Urteil wegen Gotteslästerung, Jubel für Messias

Am Karsamstag herrscht Grabesruhe – und wir bereiten die Auferstehungsfeier vor: Die Osterjause wird in großen Körben in die Kirchen getragen und gesegnet. Nach der 40-tägigen Fastenzeit gibt es wieder Fleisch, Eier und Reindling – nach altem Brauch eigentlich erst nach der Auferstehungsfeier und nach dem Osterhaufenheizen, also in der Nacht, durch die Freudenschüsse hallen. Denn am Ostersonntag haben die Frauen das Grab Jesu geöffnet und leer vorgefunden – wie er es angekündigt hatte, war er am dritten Tag auferstanden und in den Himmel aufgefahren, wo er zur Rechten Gottes sitzt, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt.