Betrunken gegen Busstation und Tunnelportal gerast

Die tragischen Folgen, nachdem man sich betrunken hinters Lenkrad setzt, dürften einigen wohl einfach nicht bewusst sein! So auch am Samstag. In den frühen Morgenstunden fuhr ein 51-jähriger Klagenfurter mit seinem Pkw auf der A2-Südautobahn auf der Klagenfurter Nordumfahrung in Richtung Osten.