Neupensionisten drohen jetzt 20.000 Euro Verlust

Schocknachricht für Österreicher am Ende ihres Berufslebens: Allen, die demnächst in Pension gehen, droht ein massiver Kaufkraftverlust, der sich auf mehr als 20.000 Euro belaufen kann. Die „Krone“ analysiert die Hintergründe und erklärt, was das für Betroffene konkret bedeutet und wie sie sich zur Wehr setzen können.