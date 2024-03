„Super Mama“ hat sogar eigenen Beckenboden-Physio

Tipps auch von Judo- und Segelsportlerinnen

Sie wandte sich an die Seglerin Marit Bouwmeester, die im Jahr zuvor Mutter geworden war und an Judika Kim Kim Polling, die 2022 ein Kind zur Welt gebracht hatte. Was am Ende dazu führte, dass Eerland sogar eine Beckenboden- Physiotherapeutin bekam. Die am Ende nach zwei Monaten Wochenbettgymnastik auch grünes Licht fürs TT-Training gegeben hatte.