EU dürfte Sanktionen gegen die Hamas beschließen

„Der Bericht zur systematischen sexuellen Gewalt, die am 7. Oktober verübt wurde, lässt einen erschaudern. Wichtig ist, dass wir als EU einen klaren Akt setzen und Sanktionen gegen die Hamas verhängen. Aber genauso wichtig ist, dass wir sagen, was wir nicht wollen: Wir wollen keine Gewalt von extremistischen Siedlern, keine Provokationen an heiligen Stätten“, führte Österreichs Außenminister Schallenberg aus. Am 7. Oktober überfielen die Terrororganisation Hamas und andere extremistische Gruppen Israel. Sie töteten Zivilpersonen und verschleppten andere als Geiseln in den Gazastreifen. Seither führt Israels Heer eine Offensive gegen die Hamas.