Israels Armee stürmte Spital: Tote und Verletzte

Armee: Hamas gruppiert sich in Spital neu

Man wisse, dass sich die Islamisten in der Klinik neu gruppiert hätten, um Angriffe gegen Israel zu befehligen, sagte Armeesprecher Daniel Hagari. Die Soldaten seien angewiesen worden, „vorsichtig“ vorzugehen und Maßnahmen zu treffen, Schäden an Patientinnen und Patienten, Zivilpersonen, medizinischem Personal und medizinischer Ausrüstung zu vermeiden.