Muslimischer Fastenmonat auch in Westliga Thema

Durch den Patzer beträgt von Austria Salzburg besträgt der Vorsprung der Violetten in der Tabelle nur noch zwei Punkte. Erster Verfolger ist nun wieder der FC Pinzgau, der St. Johann am Samstag 1:0 besiegte. Das Spiel in Saalfelden startete allerdings mit zehnminütiger Verspätung. Der Grund dafür war der muslimische Fastenmonat Ramadan.