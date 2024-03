Fehlende Einstellung fordert Austria Salzburg

Die Tabellenführung hat die Austria in der Westliga noch inne. Die Auftaktniederlage gegen Silz/Mötz war für viele dennoch eine Überraschung. Um beim ersten Heimspiel am Samstag gegen Schwaz nicht erneut umzufallen, bedarf es an Aufarbeitung. „Ich glaube, dass wir alle – auch die Spieler – selbstkritisch sein müssen“, sagte Trainer Christian Schaider.