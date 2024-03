Trainer-Debüts glückten, Rache schmeckte süß

Frühe Entscheidung am Wallersee, Pech im Finish in Golling

Derweil nahm Seekirchen Revanche fürs Auswärts-1:1 im Sommer bei Seekirchen. Beim klaren 4:1 war das Spiel mit 3:0 nach 25 Minuten bereits entschieden. „Kindergarten gegen Gymnasium“, grantelte Siezenheim-Coach Urbanek im Anschluss. Extrasüß schmeckte Kaubas 1:0 nach eineinhalb Minuten: Er zog aus knapp 20 Metern ab, zimmerte den Ball geradewegs unhaltbar ins Kabinett. Indes kam Grödig auch im Rückspiel gegen Golling nicht zum Erfolg. Ohne Sturm – Lürzer verletzt, Leitz fiel mit Augenentzündung aus – vergab Völkl mit seinem zweiten Elfer des Spiels in Minute 93 die große Siegchance. „Wir waren vorne zu harmlos“, zuckte Trainer Deliu mit den Schultern. Auch Golling-Gegenstück Schöberl hatte sich mehr erhofft: „Ich bin am Ende nach dem Elfer froh, aber nicht glücklich.“