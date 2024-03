Doppelpack von ÖFB-Stürmer entscheidet Partie

Der ins Aufgebot des ÖFB-Teams für die März-Länderspiele einberufene 23-Jährige schoss am Sonntag zunächst die Führung (12.) für seine Mannschaft heraus. Nach dem Ausgleich der Gäste (45.+1) traf Cham in der fünften Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch per Elfmeter. Für den Offensivmann waren es die Saisontore drei und vier in der Ligue 1.