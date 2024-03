Nawalny-Gedenkstätte in Wien zerstört

Bisher gab es nur einen solchen Fall in der EU

Während in Russland improvisierte Gedenkorte für den Oppositionspolitiker zumeist nach kurzer Zeit entfernt wurden, war in den vergangenen Wochen in der EU nur ein einziger diesbezüglicher Fall bekannt geworden: Am 1. März hatte ein mutmaßlicher Wachmann des russischen Konsulats in Hamburg versucht, eine Nawalny-Gedenkstätte in der dortigen Nachbarschaft wegzuräumen und hatte laut Medienberichten eine Russin, die an darin hindern wollte, auch tätlich angegriffen.