Die Österreicher auf Putins Rache-Liste

Gedenkstätte vor russischer Botschaft in Wien wächst

Unterdessen herrschte am Samstagnachmittag ein ständiges Kommen und Gehen vor der Botschaft Russlands in Wien, wo Angehörige der russischen Community seit Freitag mit einer improvisierten Gedenkstätte an Nawalny erinnern. Zeitweilig waren bis zu 20 Personen in der Reisnerstraße gleichzeitig anwesend, die teils auf einem Bauzaun auch Plakate mit sehr expressiver Kritik an Kremlchef Wladimir Putin und seinem Regime anbrachten.