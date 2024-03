Odermatt verliert Erfolgstrainer: „Sehr schade!“

In den 90er-Jahren hatte sich Kurt Kothbauer um Hermann Maier gekümmert, in den vergangenen acht Jahren war der Konditionstrainer für Marco Odermatt zuständig. Und hatte einen maßgeblichen Anteil an den großen Erfolgen des 26-Jährigen. „Ich habe Kurti enorm viel zu verdanken, seine Trainingsmethoden sind absolut genial“, wird Odermatt vom „Blick“ zitiert.