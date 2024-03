Ski-Finale! Riesentorlauf der Herren ab 9 Uhr LIVE

Am Sonntag wird an Manuel Feller die erste Kristallkugel für Österreich in einer Einzeldisziplin nach zwei Wintern Leerlauf ausgehändigt. Der Tiroler könnte sich im finalen Slalom in Hinterglemm, wo Salz die strapazierte Piste zusammenhalten soll, sogar einen Ausfall leisten. Das Gleiche gilt am Samstag für Marco Odermatt, der freilich seine blütenweiße Weste im Riesentorlauf behalten will. Auch als Gesamtsieger steht der Ski-Superheld aus der Schweiz bereits fest.