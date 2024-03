Ägyptens heikler Stabilitätskurs

Wenn in Nahost Feuer am Dach ist, wird Ägypten als Feuerwehr gerufen: ohne Ägypten keine Versorgungswege nach Gaza, ohne Ägypten keine Verhandlungskontakte mit Netanyahu, ohne Ägypten kein Kampf gegen den Terror. Ägypten mit seinen 110 Millionen Einwohnern ist ein Schwergewicht in der arabischen Welt.