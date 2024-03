Mit vielen „Pferdestärken“ zu kunterbunten Eiern

Kein einziges Ei gleicht dem anderen in der kunterbunten Box, in der die Nebenerwerbs-Landwirtin am „Sepplhof“ ihre Produkte ab Hof und im Umfeld anbietet, „die sind auch unterschiedlich bestückt, es sind größere drin, kleinere. Damit hab ich auch keinen Ausschuss bei Eiern“, sagt die clevere Oststeirerin. Sie verkauft zu jeweils einem Kilo, das sind so 16, 17 Eier. Ihr Konzept kommt bestens an: „Nicht nur die Kinder sind gespannt und schauen mit großen Augen sofort in die Schachtel, welche Farben und Größen die gekauften Eier haben.“