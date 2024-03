Infekt für Hunde breitet sich in Deutschland aus

In Österreich selten

Hunde können zum Beispiel beim Gassigehen auf tote Nagetiere stoßen und sich infizieren. Wenn Menschen engen Kontakt zu einem infizierten Tier haben, können sie sich ebenfalls anstecken. Die Krankheit, die durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht wird, kommt auf der gesamten nördlichen Halbkugel vor, ist in Deutschland und Österreich aber eher selten. In Österreich wurden 2022 35 Erkrankungsfälle beim Menschen gemeldet, bei Feldhasen wurde die sogenannte Tularämie im Vorjahr bei neun Tieren bestätigt.