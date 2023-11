Erstmals Hasenpest in Kärnten nachgewiesen

Kleine Wunde reicht aus, um sich zu infizieren

Die Übertragung auf den Menschen geschieht durch den Kontakt mit einem infizierten Tier. „Aber auch Zeckenbisse und Insektenstiche können die Krankheit übertragen“, heißt es laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit. Daher appelliert auch Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, zuständig für Tierseuchen, an die Bevölkerung: „Insbesondere im betroffenen Gebiet ersuche ich Hundebesitzer, ihre Hunde bei Spaziergängen in der Natur an die Leine zu nehmen. Wer einen verendeten Hasen entdeckt, sollte sich umgehend an den vor Ort zuständigen Jäger wenden.“