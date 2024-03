Ibrahimovic in Bleiburg? Aich-Ass als Doppelgänger

Junges Team unter Druck setzen

Das will er beim MEVZA-Final-Four in Bleiburg zeigen. Mit Marburg wartet am heutigen Samstag im Semifinale (19) ein großes Kaliber: „Wir müssen ihre jungen Spieler unter Druck setzen.“ Das andere Halbfinale bestreiten schon um 16 Uhr in Bleiburg Titelverteidiger Laibach und Myjava aus der Slowakei. Am Sonntag steigen dann das große und kleine Finale.