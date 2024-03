Gewalt im Nahen Osten: „War ich zu naiv? Nein!“

Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, hat vor wenigen Tagen gesagt, Angriffe auf Juden seien nur der Auftakt, die ganze Demokratie sei bedroht. Sehen Sie das in Ihre Studien?

Wer gewalttätig handelt, unterscheidet irgendwann nicht mehr. Auch in Nazi-Deutschland waren es nicht nur die Juden, es waren die Roma und Sinti, politische Gegner. Es hört selten mit einer Gruppe auf.