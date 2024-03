Hilfsgüter-Schiff „Open Arms“ erreichte Gaza

Das erste Schiff mit Hilfslieferungen, mit denen die kriegsgebeutelten Palästinenser im Gazastreifen über einen neuen Seekorridor versorgt werden sollen, hatte am 12. März in Zypern abgelegt. Am Freitag kam die „Open Arms“ nach knapp drei Tagen Fahrt im 400 Kilometer entfernten Ziel sicher an.