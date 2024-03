„Super-Mario“ macht in Liebenau den Flieger

Mario ist der Routinier im Team: „Ich bin seit 20 Jahren dabei.“ Silke musste das Eiskunstlaufen erst im Selbststudium erlernen, seit neun Jahren stehen die beiden nun gemeinsam am Eis. Trainiert wird in Hart, die Choreografie, die Kostüme, die Musikauswahl, alles wird zusammen mit Trainerin Lena Klammler (ebenfalls von den Lebenswelten) in Eigenregie erledigt.