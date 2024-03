Die Gemeinschaft ist viel wichtiger als Sieg

„Am meisten gefällt mir die Gemeinschaft“

In einer Wechselpause frage ich Walter, was ihm so am Floorballspielen gefällt. „Das Kämpfen, das Tore schießen - ich spiele nämlich so gerne als Stürmer. Aber am meisten gefällt mit daran die Gemeinschaft.“ Und genau das spürt man in jeder Sekunde: Es wird sich nichts geschenkt am Parkett, aber es gibt keine Bösartigkeiten, die Fairness und das Miteinander stehen immer im Mittelpunkt. Alle begegnen sich auf Augenhöhe und mit vollem Respekt.